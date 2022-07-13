بنسبة 52% .. تراجع أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة 52%، لتسجل 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 25 ألفًا و686 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة اليابانية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل 1450 مركبة خلال الشهر الماضى، تلتها «شيري» فى المركز الثاني بواقع 1379 سيارة.

وحلت «تويوتا» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 1215 سيارة، تلتها «سوزوكي» في المركز الرابع بواقع 940 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 832 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

في حين حافظت «إم جي» على تمركزها في المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 748 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 625 سيارة.

واقتنصت «شيفروليه» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 574 سيارة، أعقبتها «فيات» في التاسع بواقع 422 مركبة.

وتمركزت «رينو» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 372 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «بيجو» و«ستروين» في المرتبة الحادية عشر والثانية عشر مسجلتا نحو 357 سيارة لكل منهما.

وحصدت «BYD» المرتبة الثالثة عشر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 315 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الرابع عشر بإجمالي 274 سيارة.

فيما صعدت «جاك» للمرتبة الخامسة عشر بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 260 مركبة، تلتها «لادا» في المركز السادس عشر بواقع 239 وحدة.

وتراجعت «سكودا» للمرتبة السابعة عشر بعدما تمكنت من تسجيل 236 مركبات، أعقبتها «أوبل» في المركز الثامن عشر بنحو 233 مركبة.

ظهرت «هافال» في المرتبة التاسع عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 199 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي» فى المركز العشرون بإجمالي ترخيص 101 سيارة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: