بنسبة 36%.. «تيجو 7» تهيمن على تراخيص سيارات «شيري» في مصر خلال نوفمبر

تصدرت «شيري تيجو 7» قوائم تراخيص سيارات «شيرى» في مصر بعدما اسحوذت على حصة سوقية 36% مسجلة نحو 602 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر نوفمبر الماضى.

وجاءت «أريزو 5» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21.5% باجمالى ترخيص 360 سيارة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20% بواقع 337 مركبة.

وحلت «تيجو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13.8% بعدما تمكنت من ترخيص 232 سيارة، تلتها «تيجو 8» فى المركز الخامس بحصة بلغت 8.2% بنحو 137 مركبة.

وظهرت «تيجو 4» فى المرتبة السادسة بقوائم تراخيص سيارات «شيري» في مصر مسجلة حصة سوقية 0.3% باجمالى 5 مركبات.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «شيرى» بنسبة بلغت 0.2% بنحو 4 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «شيرى» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضي: