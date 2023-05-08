بنسبة 352 %.. لبنان الأول عالميا فى تضخم أسعار الغذاء

تصدر لبنان قائمة الدول الأكثر تضخما من حيث أسعار الغذاء عالميا، إذ بلغت نسبة تضخم أسعار الغذاء فى البلاد 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل وغيرها، بحسب قناة روسيا اليوم.

ووفقا لموقع World of Statistics، فإن المراتب العشرة الأولى من حيث تضخم أسعار الغذاء، تصدرتها الدول التالية: لبنان (352%)، تلاه كل من فنزويلا (158%)، الأرجنتين (110%)، زيمبابوي (102%)، تركيا (53.92%)، باكستان (48%)، بولندا (24%)، التشيك (23.5%)، ألمانيا (21.2%)، والسويد (19%).

وأفاد البنك الدولي في تقرير بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.

وحسب تقرير البنك الدولي، فإن لبنان تفوق على زيمبابوي التي حلت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، بنسبة 128%، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما وأن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏

وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية، وشمال أمريكا، وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى.