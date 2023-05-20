بنسبة 34.7%.. «الأهلي فاروس» تتصدر شركات السمسرة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنصت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الأول بين شركات الوساطة بالبورصة المصرية من حيث قيم التعاملات (السوق الرئيسي- خارج المقصورة- سوق النيل) بحصة 34.7%، بتعاملات بلغت 10.805 مليار جنيه.

وجاء ثانيا في قائمة شركات السمسرة التي تشمل 20 شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ولكن بفارق واضح في نسبة التعاملات مسجلة 15.7%، بقيمة 4.893 مليار جنيه، وثالثا جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 10.4%، بتعاملات قيمتها 3.234 مليار جنيه.

ورابعا جاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 5.6% من التعاملات، بقيمة 1.745 مليار جنيه، وخامسا جاءت الشقيقة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 3.5% من التعاملات، بقيمة مليار جنيه.

وسجلت التداولات الإجمالية بالبورصة 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.