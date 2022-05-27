بنسبة 32.8%.. موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «بيلتا» يصل إلى 105 آلاف جنيه

فرض عدد من موزعي سيارات «تويوتا» زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «بيلتا» تحت مسمى «أوفر برايس» بنسب تصل إلى 32.8% بقيمة بلغت 105 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان قرار جهاز حماية المستهلك الذي يسمح للموزعين والتجار بإضافة تجهيزات وكماليات في المركبات المباعة للمستهلكين بشرط لا تتجاوز قيمتها 5% عن السعر الرسمي للسيارة.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن فرض عقوبات وغرامات مالية على مخالفي القرارات الخاصة بسياسات بيع المركبات التي تصل إلى 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات نسب الزيادة% Smart 320 425 105 32.8 القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «تويوتا بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.