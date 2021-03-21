بنسبة %3.8..تراجع عدد الوثائق الفردية الجديدة بشركات تأمين الحياة فى 2020

قائمة الكبار تضم «مصر» و«أليانز» و«أكسا» و«كيو إن بى» و«قناة السويس»

تراجع عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة – التى صدرت لأول مرة أو طرأت عليها تعديلات بزيادة مبالغ تأمينها والأقساط المقابلة لها- لتصل إلى 384.9 ألف وثيقة، فى العام المالى الماضى (2019 /2020 ) مقارنة مع 400 ألف وثيقة جديدة، فى العام المالى السابق (2019/2018 )، بانخفاض تصل نسبته إلى 3.8% بإجمالى 15.1 ألف وثيقة تقريبًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركات تأمين الحياة، التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة فى مصر للتأمين- على %49.8 من إجمالى عدد الوثائق الفردية الجديدة، الصادرة خلال العام المالى 2019 /2020، بإجمالى 191.6 ألف وثيقة، مقابل %50.2 هى نصيب شركات تأمين الحياة، التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 12.

قطـــاع الأعمـــال العام يســـتحوذ علــــى %49.8 مقابل %50.2 للخاص

ومن المعروف أن عدد شركات تأمين الحياة، التابعة للقطاع الخاص، الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط، يصل إلى 15 شركة، إلا أن إثنتين منهما، وهما “ثروة لتأمينات الحياة” و”الوفاء لتأمينات الحياة”، لم يُصدرا أية وثائق تأمين جديدة، خلال العام المالى 2019 /2020، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وضمت قائمة أكبر خمس شركات، فى إجمالى عدد وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة التى أصدرتها، كل من «مصر لتأمينات الحياة» و«أليانز» و«أكسا» و«كيو إن بى» و«قناة السويس».

وبلغ نصيب مصر لتأمينات الحياة، من الوثائق الفردية الجديدة %49.8 مقابل %20.4 لشركة “أليانز لتأمينات الحياة” و%10.4 لشركة “أكسا لتأمينات الحياة” فيما حلت شركة “كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة” فى المركز الرابع، بنسبة %5.4 تلتها «قناة السويس لتأمينات الحياة» بنسبة %3.7.

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فى سياق متصل، شهدت 7 شركات تأمين حياة، زيادة فى أنصبتها من وثائق التأمين الفردية الجديدة، المُصدرة فى العام المالى 2019 /2020، مقارنة مع نسبتها فى العام المالى السابق 2018 /2019.

وضمت قائمة الشركات السبع كلًا من «مصر» و«أكسا» و”قناة السويس” و”متلايف” و”المصرية للتأمين التكافلى حياة”و«تشب» و«المصرية الإماراتية».

من ناحية أخرى، تراجع نصيب 4 شركات تأمين، من إجمالى وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، المُصدرة فى 2020، مقارنة مع نسبتها فى 2019، وتضم القائمة كلًا من “أليانز لتأمينات الحياة” و”كيو إن بى الأهلي”، بالإضافة إلى «الدلتا» و«طوكيو مارين فاميلى».

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت أنصبة 3 شركات تأمين، من وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة، ثباتًا، فى العام المالى 2019 /2020، مقارنة مع العام المالى السابق.

وضمت قائمة الشركة الثلاث، كلًا من «أروب لتأمينات الحياة» و«اللبنانية السويسرية» و«المهندس لتأمينات الحياة».

جدول يوضح عدد وثائق تأمين الحياة الفردية الجديدة فى 2019 /2020

م الشركة 2020/2019 النسبة % 2019/2018 النسبة % 1 مصر لتأمينات الحياة 191622 49.8 188726 47.2 2 أليانز 78352 20.4 94998 23.8 3 أكسا لتأمينات الحياة 40077 10.4 38301 9.6 4 كيو إن بى الأهلي 20751 5.4 22482 5.6 5 قناة السويس لتأمينات الحياة 14368 3.7 14168 3.5 6 متلايف 11014 2.9 10966 2.7 7 المصرية للتأمين التكافلي 9628 2.5 9200 2.3 8 تشب 6824 1.8 6813 1.7 9 المصرية الإماراتية 3942 1 2816 0.7 10 الدلتا لتأمينات الحياة 3630 0.9 6568 1.6 11 أروب 2451 0.6 2338 0.6 12 اللبنانية السويسرية 1754 0.5 2138 0.5 13 المهندس لتأمينات الحياة 515 0.1 468 0.1 14 طوكيو مارين فاميلي 27 0.01 الإجمالى 384928 100 400009 100

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

إعداد : المال