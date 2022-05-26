بنسبة 3.8%.. تراجع أسعار الحديد خلال شهر مايو لعام 2022

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، وتراجع الأخرى خلال مايو مقارنة بالشهور الماضية والعام السابق 2021.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

وطبفاً للنشرة، ارتفعت أسعار حديد التسليح خلال شهر مايو لعام 2022 لتصل إلى19400 جنيه للطن الواحد، مسجلة زيادة قدرها33.8% مقارنة بنفس الشهر في العام السابق 2021.

ومقارنة بالشهر الماضي، الذي وصل به سعر الحديد إلى 20 ألف جنيه، سجلت الأسعار تراجعاً قدره 3.8% .

ووصل متوسط سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة خلال شهر مايو الماضي إلى980 جنيها للمتر المكعب، مقارنة بسعر 725 جنيها خلال نفس الشهر العام الماضي، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 35.2% %.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة بنسبة 2.1% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل ، عام 2022.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.