بنسبة 26%.. تراجع صادرات مصر من السيراميك إلى 3.187 مليار جنيه أول 9 أشهر (جراف)

واصلت صادرات مصر من السيراميك التراجع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 26% في «الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023»، لتسجل 104 مليون دولار، ما يعادل نحو 3.187 مليار جنيه .

وحصلت المال على أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، أن صادرات مصر من السيراميك انخفضت بنحو 36 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى سجلت 140 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن ليبيا فى المرتبة الأولى بقيمة 43.4 مليون دولار، تلاها الأردن بقيمة 13.3 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة 6.2 مليون بنسبة تراجع بلغت نحو 52% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وأشار التقرير أن لبنان جاءت في المركز الرابع بواقع صادرات 5.6 مليون دولار ، يليها دولة اليمن بإجمالي 5.5 مليون دولار وبتراجع قدره 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى سجلت 10.4 مليون دولار.