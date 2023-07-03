بنسبة 25%.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مدينتي القاهرة الجديدة وأكتوبر خلال الربع الأول

ارتفعت الوحدات السكنية بشكل سنوي في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2023.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جي إل إل للاستشارات العقارية بعنوان«نظرة عامة على سوق العقارات في القاهرة بالربع الأول 2023» فإن الإيرادات سجلت زيادة قدرها 11% في مدينة السادس من أكتوبر و8% في مدينة القاهرة الجديدة.



وأرجع التقرير الارتفاع الباهظ في الأسعار إلى عاملين رئيسيين وهما العملة وصعود كلفة التشييد والتنفيذ.



وقال إن الربع الأول من 2023 شهد اكتمال 19 ألف متر مربع من مساحات التجزئة وتسليم أكثر من 4000 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من أكثر من 29000 وحدة بحلول نهاية العام.



ولفت التقرير أيضاً إلى أنه تم تعليق الكثير من عمليات إطلاق المشاريع الجديدة في الربع الأول، حيث كافح المقاولون لدراسة خيارات التكيف مع مناخ الاقتصاد الكلي الغير مستقر.



وبحسب التقرير، من المحتمل حدوث مزيد من التأخير في استكمال المشاريع أو تعديل أسعار المشاريع الجارية في الأشهر القليلة المقبلة، وسط ضغوط تسعير تصاعدية.



ويتوقع التقرير أن ينكمش سوق مبيعات الوحدات السكنية في القاهرة، نظراً لتأثر عرض المساكن سلباً بالارتفاعات المطردة في الأسعار.



وذكر التقرير أنه في الفترة الأخيرة، وكنتيجة لعدم استقرار أوضاع الاقتصاد بشكل عام، دعا مطورو العقارات مراراَ إلى إتخاذ تدابير عاجلة للمساعدة في تسهيل التعافي السريع لقطاع العقارات، وتتضمن تلك التدابير السماح بمزيد من التمديدات على الجداول الزمنية لتسليم المشروع والإكمال الجزئي للمشاريع بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة على الأراضي المملوكة للدولة بنسبة 50% لمدة عام.



