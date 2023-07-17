بنسبة 24.5%.. أسهم البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر بتداولات البورصة المصرية اليوم

خطفت أسهم القطاع البنكي صدارة تداولات البورصة المصرية من نظيرتها بالقطاع المالي غير المصرفي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وحصدت النسبة الكبرى بنحو 24.5% وبقيمة 372.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم اليوم، حوالي 1.51 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهمًا، ارتفع منها 53 سهمًا، وتراجع 74، فيما استقر 70 سهمًا دون تغيير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين 17-7-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 17512 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.57%، عند مستوى 3442 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنحو 0.58%، عند 5112 نقطة.