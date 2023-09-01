بنسبة 21.6%.. «معلومات مصر»: تراجع وزن بضائع القطارات في يونيو الماضي (جراف)

انخفض وزن البضائع المنقولة عن طريق عربات السكة الحديد لتصل إلى 364.4 ألف طن في يونيو 2023، مسجلة تراجع قدره 21.6%، بحسب بيانات بوابة معلومات مصر.

وأوضحت بيانات البوابة أن ذلك التراجع في أوزان بضائع القطارات حدث بعد ارتفاع كبير في شهر مايو الماضي والذي سجل 494 ألف طن، وبذلك يكون قد حدث انخفاض قدره 26.2% خلال شهرين.

وكشفت أن مايو الماضي سجل ارتفاع قدره 42.8% مقارنة بوزن بضائع السكك الحديدية لنفس الشهر من العام 2022، حيث سجل المذكور أخيرًا 346 ألف طن.

يشار إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسعى دائمًا الى تنمية وتطوير نشاط نقل البضائع عبر قطارات السكة الحديد وظهر ذلك جلياً من خلال التعاقد مع شركة جنيرال الكتريك الأمريكية على صيانة وتجديد عدد 81 جرار لنقل البضائع.

وكذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العربية للصنيع على تصنيع 300 عربة لنقل البضائع بطرازات جديدة تلبى احتياجات العملاء لتكون إضافة جديدة تساهم في تحديث اسطول نقل البضائع بالسكة الحديد.

ارتفاع الأوزان لأول 6 شهور بنسبة 8.6%

كشفت بيانات بوابة معلومات مصر، أن إجمالي أوزان البضائع المنقولة بواسطة عربات السكة الحديد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو لعام 2023 بلغت 2 مليون و743.4 ألف طن، بارتفاع 8.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022.

وسجل أول 6 شهور لعام 2022 أوزان بضائع منقولة بالقطارات بمقدار 2.5 مليون طن، بنمو 6.9% مقارنة بنفس الفترة لعام 2021.

جدير بالذكر أن شبكة الخطوط الحديدية تمتد بمنطقة وادي النيل وتغطى كافة أجزاءه وذلك على طول مجرى نهر النيل من القاهرة حتى السد العالي.

وتمتد الخطوط بكثافة في دلتا النيل وتعبر فرعى النيل في عدة مناطق، وتوفر الهيئة خدمة نقل البضائع بطول شبكة خطوطها الحديدية التي تمتد داخل مراكز النقل الهامة.

وتربط تلك الخطوط الوادي من أقصاه الى أدناه بطول 9570 كم ويوجد 94 محطة منتشرة بطول الشبكة مفتوحة لأعمال نقل البضائع وترتبط بالموانئ الرئيسية (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورسعيد غرب – السخنة – الأدبية) بوصلات حديدية، كما تمتلك الهيئة أسطول من العربات متنوع الطراز لشحن مختلف أنواع البضائع "الصب، المعبأ، الحاويات".

مارس الماضي يسجل أكبر وزن بضائع قطارات لأخر 3 أعوام

سجل مارس الماضي 522 ألف طن من أوزان بضائع السكة الحديد، كأكبر وزن خلال أخر 42 شهر منذ يناير 2020 وحتى يونيو 2023.

وجاء شهر مايو الماضي في المركز الثاني للفترة سالفة الذكر مسجلًا 494 ألف طن من أوزان البضائع المنقولة عبر السكة الحديد، وتلاها في المرتبة الثالثة شهر فبراير الماضي بواقع 489 ألف طن.

واحتل شهر يناير لعام 2023 رابع أكبر وزن بواقع 469 ألف طن، بينما جاء يناير لعام 2022 في المرتبة الخامسة مسجلًا 468 ألف طن من أوزان بضائع السكة الحديد.