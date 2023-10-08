بنسبة 20.1%.. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الأعلى تداولا في البورصة اليوم (جراف)

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الأحد بنسبة 20.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم بدون الصفقات.

وسجل إجمالي التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم 2.05 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعدد عمليات 88.72 ألف عملية.

وسجلت 9 قطاعات صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب على رأسها العقارات بقيمة 12.4 مليون جنيه فيما سجلت 8 أخرى صافي شراء يتصدرها البنوك بـ 36.44 مليون جنيه.

الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر القطاعات بـ 412.3 مليار جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة مع ختام تداولات اليوم الأحد بقيمة 412.3 مليون جنيه وبنسبة 20.1% من إجمالي التعاملات.

وحل قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات بقيمة 408.6 مليون جنيه وبحصة 19.9% من إجمالي التعاملات.

وحصد قطاع العقارات المرتبة الثالثة بقيمة 339.5 مليون جنيه وبحصة 16.5% من إجمالي التعاملات.

وجاء قطاع في المرتبة الرابعة بـ 205.9 مليون جنيه وبحصة 10% من إجمالي التعاملات.

وفي المرتبة الخامسة، حصل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ على تداولات بقيمة 139.12 مليون جنيه وبحصة 6.8%

العرب والأجانب يتجهون للبيع في 9 قطاعات وللشراء في 8

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع في 9 قطاعات بصافي 50.8 مليون جنيه وللشراء في 8 أخرى بصافي 55.18 مليون جنيه.

وتضمنت القطاعات التي شهدت عمليات بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب خلال جلسة اليوم الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 11.79 مليون جنيه والعقارات بـ 12.4 مليون جنيه وفي الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 5.93 مليون جنيه وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 10.85 مليون جنيه.

وسجل قطاع المنتجات الصناعية والسيارات صافي بيع بقيمة 1.4 مليون جنيه والرعاية الصحية بـ 2.69 جنيه والمنسوجات بـ 5.97 جنيه.

وشهد قطاعي خدمات النقل والشحن بالإضافة إلى السياحة والترفيه صافي بيع بـ 46.79 ألف و 3.5 ألف جنيه على الترتيب.

على صعيد آخر، جاء على رأس القطاعات الـ 8 التي شهدت صافي شراء البنوك بـ 36.4 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء في قطاع التجارة والموزعون بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه.

وسجل قطاع الإنشاءات الهندسية صافي شراء من بقيمة 10.76 مليون جنيه.