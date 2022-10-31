بنسبة 17.8%.. «شيفروليه» تهيمن على مبيعات سوق السيارات في مصر خلال 9 أشهر

هيمنت «شيفروليه» على مبيعات السيارات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.8% مسجلة نحو 28 ألفًا و426 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.2% مسجلة بيع 19 ألفًا و562 مركبة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بحصة 11.6% بواقع 18 ألفًا و572 سيارة.

وحلت «شيري» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.9% بإجمالى نحو 15 آلاف و842 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة 8.5% مسجلة بيع 13 ألفًا و589 وحدة.

فيما حافظت «إم جي» على تمركزها في المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.4% بإجمالى بيع 10 آلاف و160 سيارة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «هيونداي» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مسجلة حصة سوقية 5.8% محققة بيع 9 آلاف و270 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة قدرها 4.7% بواقع 7436 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.7% بواقع 5993 وحدة، أعقبتها «بي واي دي» في المركز العاشر بحصة قدرها 2.5% مسجلة نحو 3945 مركبة.

واحتلت «بيجو» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.4% بعدما حققت بيع 3851 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثاني عشر بحصة 2.2% بنحو 3484 سيارة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 12.3% على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 19 ألفًا و734 مركبة، من إجمالى مبيعات السيارات في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.