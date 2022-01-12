بنسبة 17.4%.. «أزمة الرقائق» تهوي بواردات مصر من السيارات خلال أكتوبر 2021

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 17.4%، لتصل إلى 261 مليونًا و777 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، مقارنة بنحو 317 مليونًا و288 ألف دولار فى فترة المقابلة من عام 2020.

انخفضت قيمة واردات السيارات التجارية بنسبة 45.6% إلى 20 مليونًا و150 ألف دولار، مقارنة بنحو 37 مليونًا و65 ألف دولار.

وتراجعت قيمة واردات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة 44% إلى 6 ملايين و372 ألف دولار، مقابل 11 مليونًا و399 ألف دولار.

فى المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 38.4%، لتسجل 31 مليونًا و66 ألف دولار خلال أكتوبر من الماضى، مقابل 22 مليونًا و449 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.

من جهته أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، انخفاض قيمة واردات سيارات الركوب إلى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية نتيجة نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع، مما تسبّب في تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم.

وأكد سعد أن غالبية وكلاء ومستوردي السيارات يواجهون ضغوطات كبيرة في أعمال الاستيراد منذ انتشار جائحة “كورونا” على خلفية عدم انتظام حركة الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية،

إضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات الشحن العالمي التى انعكست على ارتفاع فاتورة الاستيراد؛ قائلًا: “تكلفة شحن الحاوية الواحدة ارتفعت من 2500 إلى 14 ألف دولار”- على حد تقديره.

وأشار إلى أن سوق السيارات المحلية تعاني نقص إجمالى الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات المنتمية لمختلف الماركات التجارية؛ مما أدى إلى عدم استقرار الأسعار، ولا سيما تراجع حركة مبيعات القطاع بنسب مرتفعة.

بحسب البيانات المعلَنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 4% لتصل إلى 19 ألفًا و734 مركبة خلال شهر نوفمبر من الماضى، مقارنة بنحو 20 ألفًا و536 وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020.