بنسبة 10.5%.. بنك فيصل: ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 24.2 مليار جنيه بنهاية يونيو

سجلت إجمالي حقوق الملكية في 24.272 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.962 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بارتفاع بنسبة 10.5%، بزيادة قدرها 2.31 مليار جنيه.

وسجل بنك فيصل الإسلامي المصري صافي أرباح 2.701 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.747 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بارتفاع نسبة 54.7% وبقيمة 954.8 مليون جنيه.

نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي

وأرجع البنك ذلك إلى زيادة في إيرادات التوظيف والاستثمار بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أما الجنيه المصري.

وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك المستقلة عن تسجيل البنك أرباح قبل الضريبة بقيمة 3.330 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 2.502 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع 827.7 مليون جنيه وبنسبة 33.1%.

أما عن نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات سجلت نحو 29.6% بنهاية يونيو، مقابل 32.2% بنهاية يونيو 2022، وسجل رأسمال البنك نحو 5.677 مليار جنيه.