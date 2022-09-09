بنسبة 10%.. بنك القاهرة يستحوذ على جزء من حصة «مصر» و«الأهلي» في وكيل «ويسترن يونيون»

وقَّع بنك القاهرة شراكة إستراتيجية مع International Business Associates Group وكيل “ويسترن يونيون” في مصر، سيحصل بموجبها على 10% من الشركة، علمًا بأنه استحوذ على هذه الحصة من بنكي مصر والأهلي؛ اللذين سيبقى لكل منهما حصة 15% من الشركة، حسبما ذكر موقع العربية.

وقال رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الأتربي، إن توسيع قاعدة البنوك المساهمة في الشركة تستهدف زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، وبخاصة تحويلات المصريين بالخارج، مما يزيد من العملة الأجنبية للبنوك الحكومية الثلاثة.

وأوضح الأتربي أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 31.9 مليار دولار نهاية العام المالي السابق.