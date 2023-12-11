بنسبة 0.5% على أساس شهري.. معدل البطالة في تركيا يهبط إلى قاع 10 سنوات

سجل معدل البطالة في تركيا انخفاضًا بنسبة 0.5 % على أساس شهري ليسجل 8.5 %، في أكتوبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته في 10 سنوات بعد تسجيله هبوطًا على مدار أكثر من 24 شهرًا، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين، ونشرتها وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر المعدل موسميًا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 % إلى 21.3 % في الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر، سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1 % من 53.2 % في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1 % إلى 9 % في سبتمبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.