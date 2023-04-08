بنسبة نمو 62.5%.. «جونسون آند جونسون» تحقق 2.6 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«جونسون آند جونسون» للأدوية مبيعات بقيمة 2.6 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقارنة بـ1.6 مليار خلال عام 2021، بنسبة نمو 62.5%، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعدّ جونسون آند جونسون شركة أمريكية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست عام 1886؛ لتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، ذات أسهم عادية، وهي أحد مكونات مؤشر داو جونز الصناعي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيو برونزويك، ونيو جيرسي، ولديها نحو 250 شركة تابعة، ولها عمليات في أكثر من 57 دولة، ومنتجاتها تباع في أكثر من 175 دولة حول العالم.

أوقفت شركة الأدوية الأميركية إنتاج لقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ«كوفيد-19»”، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»

كشف التقرير عن توقف شركة الأدوية العالمية العام الماضي إنتاج اللقاح بمصنع في ليدن بهولندا، والذي كان المرفق الوحيد الذي تم فيه تصنيع جرعات قابلة للاستخدام من اللقاح.

شركة جونسون أند جونسون

واستخدمت شركة جونسون أند جونسون المصنع للعمل على عقّار تجريبي يحتمل أن يكون أكثر ربحية، ويمكن أن يحمي من فيروس غير ذي صلة يطال الجهاز التنفسي، وفقًا للتقرير.

وعلّقت الشركة على التقارير الإعلامية حول إيقاف الإنتاج بالمصنع، لكنها قالت، في بيان صحفي، إن لديها حاليًّا ملايين الجرعات من لقاح “كوفيد-19” الخاص في المخزون، ونواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الاتحاد الأفريقي.