بنسبة نمو 60%.. «نوفو نورديسك» للأدوية تحقق 3.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

سجلت

«نوفو نورديسك» للأدوية مبيعات بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 2 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 60%.

قال أيمن حسن، نائب رئيس ومدير عام «نوفو نورديسك مصر» للأدوية، إنَّ الشركة لن تستحوذ على شركات عاملة فى السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تضخ استثمارات خلال العام الجارى مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن شركته تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة فى مبيعات الأنسولين المستخدم فى علاج مرضى السكرى، تصل وفقا لتقديراته إلى 80 % من السوق المصرية.

وأوضح أن مصر تتمتع بجاذبية استثمارية، تجعلها قبلة الأموال خلال الفترة المقبلة، نظرا للمجهودات المبذولة من الهيئات المعنية، المتمثلة فى وزارة الصحة، وهيئة الدواء وغيرها من الهيئات التى تعمل على تذليل أية عقبات.

وأكد أن الشركة مهتمة بتطوير واكتشاف خيارات علاجية مبتكرة تساعد المصابين بأمراض مزمنة، بما تمتلكه من عوامل الخبرة والمهارة والابتكار، للمساعدة في فهم وإدارة مرض السمنة.

وأشار إلى أنَّ السمنة تعتبر أحد الأمراض المزمنة التي تتطلب إدارة على المدى الطويل، لأنها مرض معقد ومتعدد العوامل ويتأثر بعوامل عديدة فسيولوجية، ونفسية، وبيئية، ووراثية، وعوامل متعلقة بالاقتصاد الاجتماعي.

وتعد «نوفو نورديسك» شركة أدوية دنماركية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك، ولديها مصانع إنتاج في ثمانية دول، إضافة إلى شركات تابعة أو مكاتب علمية في 5 دول.

يتم التحكم في نوفو نورديسك من قبل المساهم الأكبر نوفو القابضة بامتلاك ما يقرب من 25 ٪ من أسهمها وأغلبية 45٪ من أسهم التصويت.

وتهتم الشركة بتصنيع أدوية وأجهزة رعاية مرضى السكري، والعلاج بهرمون النمو، والعلاج بالهرمونات البديلة.