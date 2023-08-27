بنسبة نمو 56%.. «aiBank» يحقق صافي أرباح 450.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

كشفت نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي«aiBank» عن تحقيق صافي أرباح قدرها 450.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة نمو 56%.

نتائج أعمال «aiBank»

وأشارت نتائج أعمال البنك ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 61% لتسجل نحو 1.6 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2023 .

وكشف أن صافي الدخل من العائد سجل نحو 1.2 جنيه، بنهاية النصف الثاني من 2023، وبمعدل نمو بلغ 49%.

كما سجل إجمالي أصول البنك 58.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنسبة نمو بلغت 6%.

فيما ارتفعت حجم محفظة ودائع العملاء بنسبة 1% لتسجل نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.