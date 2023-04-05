بنسبة نمو 55%.. «أبو ظبي الأول - مصر»: ارتفاع أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه بنهاية 2022

قفز إجمالي أصول بنك أبو ظبي الأول – مصر بمعدل 55 % خلال عام 2022، لتسجل قيمتها 206 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 133 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، ارتفع ليسجل مليار جنيه، بنهاية عام 2022، مقابل 560 مليونا بنهاية عام 2021.

وارتفعت قروض وتسهيلات البنك، من 44.2 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 49 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 11%.

وارتفع صافي الدخل من العائد، لتسجل 6.6 مليار جنيه، بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 35% عن عام 2021.