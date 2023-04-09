بنسبة نمو 37%.. «حورس» تحقق 2.6 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«حورس» للأدوية مبيعات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 37%، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أكد الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إداره شركه حورس للصناعات الدوائية، أن شركته تهدف لتلبية رغبات واحتياجات المواطن المصري في توفير علاج فعال، خاصة أن المشروع مصنع حورس مصمم طبقًا لقواعد التصنيع الاوروبي GMP و يوفر 1100 فرصة عمل وينتج المصنع أدوية متطوره للاستهلاك المحلي والتصدير، على إجمالي مساحه 125 الف متر مربع .

وأشار أرمانيوس، إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولتي الصين وفيتنام، موضحا أن فيتام تُصّنع منتج صناعي بقيمة 400 مليار دولار، وفيها مُصّنع معين مثل search سامسونج والذي ساعدهم على النقلة النوعية في تقدمهم، إضافة إلى عمل تجربة ما يعرف بالوزارة العليا وقامت بدراسة احتياجات المستثمر الجاد ومساعدته والأهم هو النظر إلى احتياجاته ووضع خارطة عمل ومحددات وتابعت تذليل العقبات.

وعبر «أرمانيوس» العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ«الإيدز»، مؤكداً أن اختيار مسمى الحملة يأتي لأن فيروس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب للأيدز «زي أي مرض» في طريقة انتشاره، وتشخيصه، وتوافر علاجه، وحق المريض في الدعم النفسي، وأن يحيا بدون تمييز.

أطلق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وشركة «إيفا فارما» للأدوية، حملة «زي أي مرض»، لمُحاربة التمييز ضد المرضى المصابين بالفيروس، والخوف المُجتمعي منهم، وهي الحملة التي تنطلق بالتزامن مع يوم الإيدز العالمي، الموافق الأول من ديسمبر في كل عام.