بنسبة نمو 35%.. «باير» تحقق 2.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022 

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«باير» للأدوية مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 35% في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أعلنت شركة باير المتخصصة في إنتاج الدواء، عقد شراكة للتصنيع المحلي مع إحدى شركات الدواء العاملة في السوق المصرية، لتصنيع بعض الأدوية اللا وصفية في مصر، تحت دعم هيئة الدواء المصرية، وذلك باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه، حيث تتبنى الشركة استراتيجية للثلاث سنوات المقبلة، تهدف إلى التوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج 60% إلى 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية محليًا بنهاية عام 2025.

تعد مجموعة باير من أبرز الشركات المتخصصة في علوم الحياة ورائدة في مجال الرعاية الصحية والتغذية العالمية. تتمثل رؤيتها في تقديم ابتكارات على مستوى عالمي، وتحسين الإنتاجية، وإحداث تأثير مستدام عن طريق تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان – الصحة والغذاء من خلال أقسامها الرئيسية الثلاثة: علوم المحاصيل والأدوية وصحة المستهلك.

قال الدكتور محمد جلال، مسؤول مبيعات شركة «باير» إن مصر واحدة من أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط، ويعتبر القطاع الصناعي ركيزة مهمة في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، ولهذا القطاع مساهمات قيّمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، فإن خطط باير لاستثمار 240 مليون جنيه في السوق المصرية لإعادة طرح خمس منتجات جديدة في السوق المحلية، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة محليًا في الوقت الحالي، وتتمثل استراتيجيتنا الأساسية في توسيع نطاق أعمالنا داخل السوق المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال إنتاج 60% إلى 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للمستهلكين محليًا بحلول نهاية عام 2025.