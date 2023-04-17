بنسبة نمو 30%.. «أدويا» تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«أدويا» للأدوية مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 30%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتأسست «أدويا» كشركة مساهمة مصرية عام 1984 بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 47 لعام 1974 وهي شركة إنتاج ادوية بشرية، وبيطرية، ومبيدات حشرية، وتمتلك مصنعين الأول بمدينة العاشر من رمضان، والثاني بمدينة العبور.

وقال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «أدويا»، إنها تعتزم إضافة خطين جديدين للإنتاج للبيولوجي والمنطقة العقيمة وتطوير القائمة بشكل فعلي خلال 2023، عبر ضخ استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، تُوزع ما بين التمويل الذاتي والبنكي.

وأوضح أن الشركة تعمل بإنتاج الأدوية البيطرية وتُعد واحدة من الكيانات الرائدة بسوق الدواء البيطري، ولديها حوالي 80 منتج في القطاعات المختلفة.

وقال إن إيرادات شركة “أدويا” مقسمة بواقع 80% بالنسبة لمبيعات الأدوية البشرية و 10% لنظيرتها البيطرية، و 10% آخر للصادرات من القطاعين.

وأشار إلي أن الشركة تمتلك مصنع واحد للانتاج بمنطقة العاشر من رمضان ويُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويُخصص لإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية سواء الصلبة أو السوائل أو الحقن أو البودر، إلي جانب منطقة عقيمة لتصنيع الأموبلات.