بنسبة نمو 28.4%.. «نوفارتس» تحقق 12.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«نوفارتس» للأدوية مبيعات بقيمة 12.2 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقارنة بـ9.5 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 28.4%. في سوق الدواء المصرية. وأوضح الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس إدارة «نوفارتس فارما»، في تصريحات له، عقب تولّيه المنصب، استثمار شركته 9 مليارات دولار في مجال البحوث والتطوير على المستوى العالمي.

وأكد أن وجود عدد كبير ومتنوع من المنتجات التي تصل إلى 150 علامة تجارية ومنتج في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل أمراض شرايين القلب، والأورام، والأراض العصبية والمناعية، وأمراض الجهاز التنفسي،

بالإضافة لقطاع ساندوز الذي يوفر المثائل الحيوية والأدوية الجنيسة لكثير من الأمراض والمضادات الحيوية والعقاقير التي لا تحتاج لوصفة طبية يتيح لمقدمي الخدمات الطبية بدائل كثيرة لتلبية احتياجات المرضى.

ويقع مصنع شركة نوفارتس فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، وتم إنشاؤه فى عام 1962، ويعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج 107 أنواع دوائية، لتلبية %7 من احتياجات الدواء فى السوق المحلية، كما يعمل بمجموعة «نوفارتس مصر» نحو 2000 موظف، منهم 500 صيدلى وخبير فنى، يعملون بالمصنع.

«نوفارتس فارما»: إنتاج 75 مليون علبة دواء سنويًّا

وأشار إلى أن شركة نوفارتس تخدم اكثر من 10 ملايين مواطن عن طريق الأدوية المبتكرة و الأدوية التي يتم تصنيعها في مصنع الشركة بمصر، إذ ينتج أكثر من 75 مليون علبة دواء سنويًا، بينهم 21 مليون علبة دواء للتصدير، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي .