بنسبة نمو 26%.. «أبوت» تحقق 2.4 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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اتفاقية شركة «أبوت» ومنصة فزيتا لتقديم خدمات طبية عن بعد

«أبوت» للأدوية مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 26%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

اتفقت شركة «أبوت» للأدوية مع منصة فيزيتا للتكنولوجيا الصحية على إطلاق مبادرة لبدء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد فى المجتمع المصرى.

وتشمل المبادرة تزويد المتخصصين بالإرشادات والأدوات لنشر محتوى توعوى للسيدات وإتاحة الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد بهدف تلبية احتياجات المرأة من خلال تقديم مفهوم الرعاية الصحية عن بعد وتسهيل الوصول إلى خدمات عالية الجودة.

وقال محمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أبوت» للأدوية فى مصر والسعودية والشرق الأدنى، إن إتاحة الرعاية الصحية جزء من مهمة الشركة لمساعدة المرضى.

وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن تلك الشراكة تعكس الالتزام بتقديم حلول شاملة للمستهلك والتى تتيح الوصول إلى المعلومات والإرشادات التوجيهية الطبية الهامة لأطباء أمراض النساء فى جميع أنحاء مصر من أجل تزويد النساء بالاستشارات الطبية عن بعد.

وقالت علا على الدين، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية فى “فيزيتا”، إن الشركة تحرص على تحقيق التواصل بين المريض وأكفأ مقدمى الرعاية الصحية بسهولة ويسر عبر التكنولوجيا المتطورة التى تقدمها.

وأوضحت أن “فيزيتا” تعمل من خلال منصاتها فى التوعية لمساعدة المريض على اتخاذ قرارات أفضل فيما يخص صحته ويحسن من النتائج العلاجية للمرضى.