بنسبة نمو 20.5%.. «سانوفي» تحقق 8.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2022 

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«سانوفي» للأدوية مبيعات بقيمة 8.2 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقارنة بـ6.8 مليار جنيه، خلال عام 2021، بنسبة نمو 20.5%. في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتغطي شركة «سانوفي» 7 مجالات علاجية رئيسية؛ وهي: الأمراض القلبية، الجهاز العصبي المركزي، مرض السكري، الطب الباطني، علم الأورام، تخثر الدم، بالإضافة إلى أن الشركة أكبر مُنتج للقاحات عالميًّا من خلال فرعها «سانوفي باستور».

وتعتزم شركة الأدوية الفرنسية طرح 30 دواء من أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحي في 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، بخطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول لأدويتها في جميع أنحاء العالم.

وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة «إمباكت»، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفي التي أطلقت، العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي، في بيان صحفي، إن الخطة تشمل أيضًا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذي سيخصص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرَجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين، على وجه الخصوص، من قِبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري، ويصعب الوصول إليه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.

أعلنت الشركة الفرنسية نقل مقرها إلى الرياض، وأوضحت مدير عام الأدوية بشركة سانوفي، أن تأسيس مقر إقليمي للشركة في الرياض يسعى إلى توطين صناعة الأنسولين في المملكة.

وتعدّ سانوفي أول شركة أدوية تقوم باستثمار أجنبي وشريك إستراتيجي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الدكتورة نيفين الخوري، المدير العام للأدوية بسانوفي في المملكة والخليج سانوفي، إن شركتها شريكًا إستراتيجيًّا لقطاع الرعاية الصحية في المملكة لأكثر من نصف قرن.