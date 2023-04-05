بنسبة نمو 17%.. «جلوبال نابي» للأدوية تحقق 2.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

سجلت

«جلوبال نابي» للأدوية مبيعات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 17%.

وأكد رئيس شركة «جلوبال نابي» للأدوية الدكتور بيتر مهنى على أهمية وجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى البعيد، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته.

وأشار «مهنى» إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل بمجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات؛ لتشجيع المستثمر على ضخ أموال في هذه المنتجات.

ولفت إلى ضرورة تنظيم ووضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.

يذكر أنَّ شركة جلوبال نابى للأدوية افتتحت مصنعها الجديد «GAP»، بالمنطقة التركية فى مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات مليار جنيه.

قال الدكتور نصر مليكة مدير التصدير بالشركة، إن الشركة حصلت على رخصة التشغيل من وزارة الصحة، وتقوم حاليا بعمليات التشغيل التجريبى للمصنع، والذى يقام على مساحة نصف فدان.

أضاف أن المصنع يضم 5 خطوط إنتاج وسيعد من أكبر مصانع الشرق الأوسط المتخصصة فى إنتاج القطرات التى تستخدم لمرة واحدة وحقن، وكذلك منتجات المستشفيات «المحاليل» وأدوية الأمراض السرطانية.

قررت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، ضبط وتحريز كافة العبوات المغشوشة والمقلدة من الدواء «فورتامايند»، لعلاج أمراض الشيخوخة، إنتاج شركة جلوبال نابي للأدوية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حصل «المال» على نسخة منه، أن أبرز الفروقات بين العبوات المغشوشة من دواء فورتامايند والعبوات الأصلية، منها العبوة الداخلية، يسهل إزالة الاستيكر الملصق بسهولة، والعلامة التجارية الخاصة بالشركة باهة اللون.