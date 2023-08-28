بنسبة نمو 168%.. 703 ملايين جنيه صافي أرباح بنك ABC - مصر بنهاية يونيو

حقق بنك ABC-مصر صافي أرباح بلغت 703 ملايين جنيه في النصف الأول من 2023 بنسبة نمو 168%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لمجموع البنكين وبلغ اجمالي الأصول 73.7 مليار جنيه.

محفظة القروض

وبلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22.7 مليار جنيه، وودائع العملاء 62.6 مليار جنيه.

وسجل صافي إيرادات النشاط 1.96 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 228.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 94.6 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 141%.

من ناحية أخرى، تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه ليصبح 5 مليار جنيه مصري بدلًا من 3.7 مليار .



مجموعة ABC

وبهذه المناسبة، قال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر: «يعد نمو نتائج أعمال النصف الأول من 2023 دليلًا على استمرار الأداء المتميز للبنك منذ بداية العام فبرغم تحديات إتمام مراحل الاندماج أظهرت جميع مؤشرات الأداء نموًا ايجابيًا ملحوظًا، مما يعكس نجاحًا حقيقيًا لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصرية، والتي توفر بدورها مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية هذا بالإضافة إلى تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم».

وأضاف: «نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك استنادًا على الرؤية الطموحة لمجموعة ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم».

يُشار إلى أن إتمام الاندماج القانوني قد ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول ويعكس ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، وأدى أيضًا إلى جمع أفضل الخدمات مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

ويتم تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) التابعة للمجموعة.