بنسبة نمو 15%.. «ميرك» تحقق 2.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

سجلت

«ميرك» للأدوية مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 15%، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصري مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.

أعلنت شركة ميرك الأمريكية عالميًا، أن أرباحها للسهم في الربع الأخير، والتي لا تلتزم بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمعروفة اختصارا بـ(جاب)، قد زادت إلى 1.80 دولار مقابل 0.98 دولار عن الفترة نفسها قبل عام.

وتعني (جاب) المبادئ المحاسبية المقبولة عموما، والأرباح التي لا تمتثل لهذه المبادئ هي مقياس لأرباح الشركات التي لا تتبع الحسابات القياسية، ولا يتطلب بالضرورة إدراجها في إفصاحاتها المالية.

وبلغ الدخل الصافي الذي امتثل في حسابه لمعايير “جاب” 3.82 مليار دولار أو ما يوازي 1.51 دولار للسهم مقارنة بخسارة قدرها 2.62 مليارا أو 1.03 دولار للسهم قبل عام.

وزادت المبيعات إلى 13.52 مليار دولار مقابل 10.95 مليار دولار قبل عام، وكان محللون يتوقعون أن تبلغ الإيرادات في المتوسط 13.16 مليار دولار، وباستبعاد تأثير سعر الصرف الأجنبي، ارتفعت المبيعات بنسبة 23% في الربع الأخير من العام الماضي للشركة عالميًا.

وارتفعت مبيعات الأدوية في الربع الأخير بنسبة 23% إلى 12 مليار دولار، بما يعكس مبيعات عقار مولنوبيرافير للعلاج من مرض كورونا.