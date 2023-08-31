بنسبة نمو 146.6%..التجاري وفا بنك: 913.1 مليون جنيه صافي الأرباح بنهاية يونيو

حقق التجاري وفا بنك إيجيبت صافي ربح بعد الضرائب 913.1 مليون جنيهاً خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 مقابل 370.2 مليون جنيهاً خلال نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 542.9 مليون جنيهاً بنسبة نمو 146.6%.

نتائج أعمال بنك التجاري وفا

ووفقا لبيان عن البنك بلغ صافي الدخل من العائد 1.96 مليار جنيهاً عن النصف الأول 2023 مقابل 1.13 مليار جنيهاً مصرياً عن نفس الفترة 2022 و ذلك بنسبة نمو قدرها 73%، و قد بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 310.5 مليون جنيهاً مصرياً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 211.9 مليون جنيهاً مصرياً عن نفس الفترة 2022 بنسبة نمو 46.5%.

وبلغ صافى دخل المتاجرة مبلغ وقدره 149.5 مليون جنيهاً مصرياً في النصف الأول من 2023 مقابل 82.9 مليون جنيهاً عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2022 بنسبة نمو قدرها 80.2%.

وأفاد اللينك في بيانه أن هذا الأداء الاستثنائي مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة إلى جانب زيادة إجمالي الأصول إلى 75.4 مليار جنيهاً عن يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 61.7 مليار جنيهاً في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيهاً أو ما يعادل 22%.

أما على صعيد القروض، فقد حقق البنك طفرة كبيرة في زيادة حجم المحفظة خلال الفترة الحالية – يونيو 2023، حيث سجل إجمالي القروض مبلغ 37 مليار جنيهاً مصرياً في نهاية هذه الفترة من 2023 مقارنة بمبلغ 32.1 مليار جنيهاً مصرياً بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك زيادة قدرها 4.9 مليار جنيهاً مصرياً بنسبة نمو 15.3% مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل مدعوماً بزيادة الرسوم والعمولات، علماً بأن ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.

وقد استمرت الودائع في النمو حيث بلغت إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2023 مبلغ 60.3 مليار جنيهاً مصرياً مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنيهاً مصرياً بنهاية العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 7.8مليار جنيهاً مصرياً لتصل نسبة الزيادة إلى 14.9% وتركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب.