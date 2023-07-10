بنسبة نمو 14%.. «QNB الأهلي»: 551 مليار جنيه إجمالي الأصول المجمعة بنهاية يونيو

بلغ إجمالي الأصول المجمعة ل

نتائج أعمال بنك QNB الأهلي

551 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 68 مليار جنيه، مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة نمو 14%.

وأعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2023، والتي أظهرت أن النسبة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالي 23.29%،

فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44%، ليواصل البنك تصدُّره جهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.95% في نهاية يونيو 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 118.6%، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.44%، في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% (في نهاية يونيو 2023)، مقارنة بمتوسط 47.8% للقطاع المصرفي (في فبراير 2023 طبقًا لآخِر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في جميع العملات.

