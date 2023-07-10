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بنسبة نمو 14%.. «QNB الأهلي»: 551 مليار جنيه إجمالي الأصول المجمعة بنهاية يونيو

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بزيادة قدرها 68 مليار جنيه

بنسبة نمو 14%.. «QNB الأهلي»: 551 مليار جنيه إجمالي الأصول المجمعة بنهاية يونيو
شروق محمود

شروق محمود

6:14 م, الأثنين, 10 يوليو 23

بلغ إجمالي الأصول المجمعة ل

بنك QNB الأهلي
551 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 68 مليار جنيه، مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة نمو 14%.

نتائج أعمال بنك QNB الأهلي

وأعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2023، والتي أظهرت أن النسبة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالي 23.29%،

فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44%، ليواصل البنك تصدُّره جهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.95% في نهاية يونيو 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 118.6%، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.44%، في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% (في نهاية يونيو 2023)، مقارنة بمتوسط 47.8% للقطاع المصرفي (في فبراير 2023 طبقًا لآخِر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في جميع العملات.

شروق محمود

شروق محمود

6:14 م, الأثنين, 10 يوليو 23