بنسبة نمو 130.6%.. البنك المصري لتنمية الصادرت يحقق صافي أرباح 2.291 مليار بنهاية سبتمبر

حقق صافي أرباح بعد الضريبة سجلت 2.291 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 993.533 مليون جنيه بنهاية سبتمبر العام الماضي، بنسبة نمو 130.6%.

نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات

ووفقا لنتائج الأعمال الناتجة عن البنك، سجل صافي الربح قبل الضريبة 3.308 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.567 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من 2022 بنسبة نمو 111.1%.

وبلغ إجمالي الودائع نحو 85.985 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 72.681 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو 18.3%.

وبلغ صافي القروض 62.660 مليار جنيه حلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 43.120 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة نمو 21.9%.