بنسبة «كاش باك» 5%.. لاكي توقع شراكة مع خزنلي لإتاحة امتيازات خاصة للتجار

أعلنت شركة لاكي Lucky – المتخصصة في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، عن توقيع شراكة تعاون جديدة مع شركة “خزنلي” العاملة في تقديم حلول مبتكرة وبسيطة لاحتياجات التخزين والتجهيز والتوصيل والتحصيل لرواد التجارة الإلكترونية في مصر، وذلك لإتاحة امتيازات وعروض خاصة للتجار المنتمين لقاعدة بيانات “خزنلي”.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن عملاء شركة خزنلي من الاستفادة ببطاقة لاكي وان مجانا، والتي تتيح للعملاء أعلى نسبة كاش باك 5% على أي عملية شراء مع إمكانية تقسيط تلك المعاملات من خلال تطبيق لاكي، فضلًا عن الاستفادة بخصومات وامتيازات متنوعة من خلال شبكة تجار تضم أكثر من 40 ألف متجر، مع إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب بالكارت عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

كما سيتمتع عملاء خزنلي بحوافز ومكافآت إضافية على الحساب الخاص بهم على تطبيق “لاكي” لشراء احتياجاتهم آو دفع فواتير خدماتهم.

وفي سياق متصل أكّد أنطوني صبحي ، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة لاكي، على أهمية التعاون مع منصة خزنلي، حيث سيساهم ذلك التعاون بدوره في تيسير المعاملات النقدية لشبكة تجار خزنلي وتقديم خدمات مالية متنوعة وتوفير العديد من المزايا الإضافية لعملاء خزنلي بما يتواقق مع احتياجاتهم. ويأتي هذا التعاون متماشيا مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى توسيع قاعدة عملائنا عن طريق عقد المزيد من الشراكات لدعم عملائنا وتيسير أعمالهم.

ومن جانبها، صرحت “سلمى الجندي” رئيس قطاع التسويق بشركة خزنلي” أن مركزية العميل على قمة أولويتنا لذا نعمل دائما على تقديم المزيد من التسهيلات والمميزات لعملائنا وشركائنا، وتعد الشراكة مع تطبيق رائد في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية مثل “لاكي” خطوة هامة لشركة “خزنلي” حيث ستمكنا من تيسير التعاملات النقدية لعملائنا وتقديم كل ما هو جديد عن طريق تقديم أفضل الخدمات والعروض بما يحقق المزيد من النجاحات لنا ولكل شركائنا”.