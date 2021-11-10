بنسبة خصم 28.5% على تليفزيونات OLED.. تعرف على عروض إل جي لتخفيضات البلاك فرايداي

كشفت شركة إل جي مصر، اليوم، عن تخفيضات البلاك فرايداي؛ والتي تمنح عملاءها خصومات خاصة واشتراكًا مجانيًّا لمدة شهرين في منصة Watch It، حيث ستستمر عروض الجمعة السوداء الترويجية من شركة إل جي حتى 30 نوفمبر 2021. وخلال عروض البلاك فرايداي سيكون بإمكان عملاء إل جي الحصول على أجهزة تليفزيون OLED بنسبة خصم تصل إلى 28.5%، فيما تصل نسبة الخصم على تليفزيونات QNED إلى 18%، بينما نسبة الخصم على تليفزيونات NanoCell فستصل إلى 22%، فيما ستصل نسبة الخصم على تليفزيونات UHD وFHD إلى 20%.

كما ستمنح إل جي عملاءها أيضًا اشتراكًا مجانيًّا لمدة 10 أشهر في منصة Watch It، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في قنوات OSN، واشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في Apple TV لبعض أجهزة التليفزيون.

وستتضمن العروض أيضًا خصمًا يصل إلى 11.9% على الثلاجات. وفي حال شراء ثلاجة إل جي Instaview سيحصل المشتري على تليفزيون 55 بوصة مجانًا، كما سيتمتع عملاء إل جي بخصومات تصل إلى 14% على المكانس الكهربائية.

فيما ستصل نسبة الخصم على أجهزة الميكروويف إلى 14.7%، فيما ستطبق نسبة خصم 6.2%؜ على أجهزة الغسالات ذات التحميل الأمامي والمجفف والغسالات المزدوجة، بينما ستطبق نسبة 8.3%؜ على غسالات Vivavce ذات التحميل الأمامي، فيما ستوفر إل جي أيضًا لعملائها خدمة التركيب المجاني لبعض الأجهزة المختارة.

من جانبه أعرب بيلي كيم، العضو المنتدب لشركة إل جي مصر، عن سعادته بإطلاق العروض قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن عروض البلاك فرايداي لجعل منتجات الشركة في متناول شرائح أوسع وبأنسب الأسعار مع منح عملائنا أفضل قيمة”.

وأضاف: “عملاء إل جي في مصر يتمتعون بالذكاء التكنولوجي، ومن الجيد أن تُتاح لنا في هذا الوقت من العام الفرصة لتزويدهم بأحدث التقنيات التي تم إصدارها بأسعار معقولة مع عروضنا الترويجية القيّمة خلال حملة البلاك فرايداي.