بنسبة تراجع 8%.. مبيعات سيارات الركوب تسجل 92.6 ألف مركبة خلال النصف الأول (جراف)

تراجعت مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 8%، لتصل إلى 92 ألفًا و621 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 101 ألفًا و46 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة بلغت 12.9%، إلى 19 ألفًا و857 مركبات خلال تلك الفترة، مقابل 22 ألفًا و802 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 47.3%، لتصل إلى 3242 مركبة، مقارنة بنحو 6150 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 32.9% لتسجل 13 ألفًا و923 مركبة، مقابل 20 ألفًا و741 وحدة.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 4.7%، لتصل إلى 23 ألفًا و284 سيارة، مقابل 22 ألفًا و238 وحدة.

كما صعدت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 4.8%، إلى 30 ألفًا و498 مركبة، مقارنة بنحو 29 ألفًا و115 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى: