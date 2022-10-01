بنسبة تراجع 42%.. مبيعات السيارات الكورية في مصر تسجل 15.8 ألف مركبة خلال 8 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات الكورية في مصر نسبة 42%، لتصل إلى 15 ألفًا و826 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 27 ألفًا و432 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، هبطت مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» فى مصر بنسبة بلغت 48.6% لتسجل بيع 8.5 ألف سيارة، مقارنة بنحو 16.7 ألف وحدة.

كما انخفضت مبيعات سيارات «كيا» في السوق المصرية بنسبة 32..3%، لتصل إلى 7.2 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 10.7 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

ويشار إلى أن العلامة الكورية «سانج يونج» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تحتفظ بصدارة مبيعات السيارات الكورية فى مصر

احتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بعدما تمكنت من بيع 3581 مركبة فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «هيونداى توسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 2058 مركبة، فيما صعدت «كيا أكسيد» للمركز الثالث بواقع 1771 مركبة.

وحصدت «كيا جراند سيراتو» المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما حققت بيع 1605 مركبة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز الخامس بواقع 1600 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى: