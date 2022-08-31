بنسبة تراجع 40.7%.. مبيعات السيارات الكورية في مصر تسجل 26.8 ألف مركبة خلال 7 شهور (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بنسبة 40.7%، لتصل إلى 26 ألفًا و833 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 26 ألفًا و515 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، انخفضت مبيعات العلامة التجارية «هيونداي» فى مصر بنسبة 48% لتسجل نحو 8020 سيارة، مقابل 15 ألفًا و440 وحدة.

وتراجعت مبيعات طرازات “كيا” في السوق المصرية بنسبة 28.7%، لتصل إلى 6796 مركبة، مقارنة بنحو 9532 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات سيارات الركوب “الكورية” المنشأ فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسويق 3434 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «هيونداى توسان» في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 2051 مركبة، وتلتها «إلنترا CN7» في المركز الثالث بواقع 1585 مركبة.

وحلت «كيا جراند سيراتو» في المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة نحو 1576 مركبة، أعقبتها «كيا أكسيد» في المركز الخامس بنحو 1507 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: