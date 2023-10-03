بنسبة تراجع 28%.. مبيعات السيارات «الملاكي» تسجل 6.2 ألف مركبة خلال أغسطس الماضى

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، خلال يوليو الماضى، بنسبة 28% لتسجل 6 آلاف و229 وحدة، مقارنة بنحو 8 آلاف و698 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الذى حصلت “المال” على نسخة منة، فإن «شيري» تصدرت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أغسطس الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15%، بإجمالى نحو 961 مركبة.

وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 850 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12% بنحو 733 وحدة.

وحلّت «هيونداي» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 10% بواقع 627 وحدة، أعقبتها «كيا» في المركز الخامس بحصة قدرها 8% بإجمالى نحو 500 مركبة.

واقتنصت «تويوتا» المرتبة السادسة بحصة سوقية 7% بإجمالى 415 مركبة، تلتها «سوزوكي» في المركز السابع بنسبة 7% محققة بيع 406 وحدات.

وظهرت «بي واي دي» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 6% مسجلة نحو 402 سيارة، أعقبتها «رينو» في المركز التاسع بنسبة 4% بواقع 233 مركبة.

وحصدت «أوبل» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 3% مسجلة نحو 206 سيارة خلال أغسطس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أغسطس الماضى: