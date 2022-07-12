«بنزين - غاز».. ترخيص 8.9 ألف سيارة بوحدات المرور خلال يونيو

بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج “بنزين/ غاز طبيعي” نحو 8 آلاف و911 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، سجل إجمالي عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعي نحو 34 مركبة.

وقدرت أعداد السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود “بنزين” نحو 281 ألفًا و652 سيارة، بلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 149 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود “السولار” نحو 96 ألفًا و205 سيارات، مقابل 6 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج “السولار / غاز طبيعي”.

وقدرت أعداد المركبات المستعملة المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 356 ألفًا و 845 مركبة.

وفى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة “الزيرو” بمختلف فئاتها “الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات” بنحو 29 ألفًا و540 مركبة خلال الشهر الماضى.