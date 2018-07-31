«بنزين تونس» في نادي السينما الأفريقية

رحاب صبحى: يعرض نادي السينما الأفريقية الذي يقيمه المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، في السبت الأول من شهر أغسطس الثامنة مساء، الفيلم الروائي الطويل "بنزين" إنتاج تونس، للمخرجة سارة العبيدي، وهو الفيلم الفائز بجائزتين من مه

رحاب صبحى:



يعرض نادي السينما الأفريقية الذي يقيمه المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، في السبت الأول من شهر أغسطس الثامنة مساء، الفيلم الروائي الطويل “بنزين” إنتاج تونس، للمخرجة سارة العبيدي، وهو الفيلم الفائز بجائزتين من مهرجان الأقصر، حيث فاز الفيلم بجائزة أحسن إسهام فني، وذهبت للمثلة التونسية “سندس بالحسن”، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين باسم المخرج الراحل “رضوان الكاشف” لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية.

وتدور أحداث الفيلم حول أب وأم (سالم وحليمة)، ليس لديهما أي أخبار عن ولدهما “أحمد” الذي هاجر إلى إيطاليا” هجرة غير شرعية لشهور ولم تصدر عنه أية أخبار، يعيشان في عذاب، حيث تنتشر قصص متضاربة حول مصير ولدهما الوحيد.

وقد فاز الفيلم بعدة جوائز دولية منها “جائزة معهد العالم العربي بباريس كأفضل فيلم روائي، وجائزة العمل المتكامل في مهرجان السينما التونسية وجائزة أحسن دور دور نسائي للممثلة سندس بالحسن في مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدول للأفلام الفرانكفونية ببلجيكا، كما شارك في مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي ويعد “بنزين” هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته سارة العبيدي بعد إخراجها عدد من الأفلام الروائية القصيرة.



ويعقب الفيلم ندوة تديرها المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

نادي السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وانطلقت أولى فعالياته في 9 يناير من العام الماضي، والذي افتتحه الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وهو أول نادٍ للسينما الأفريقية في القارة السمراء، ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بإنشاء أفرع للنادي في الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك في محافظات مصر المختلفة.

مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين برعاية إعلامية حصرية لشبكة قنوات dmc وبدعم من وزارة الثقافة ووزارات السياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري.