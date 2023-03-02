«بنزين الأغنياء95» الأقل فى نسبة الزيادة مقارنة بباقى الأنواع ..تعرف على الأسباب ؟

سجلت الزيادة التى أقرتها الحكومة مساء امس فى سعر بنزين 95 النسبة الأقل مقارنة بباقى انواع البنزين الأخرى.

واعلنت الحكومة مساء امس زيادة سعر بنزين 95 بنسبة تقارب 7% ليصل إلى 11.5 جنيه مقابل 10.75 جنيه للتر الواحد .

وقال مسئول بقطاع البترول أن زيادة سعر بنزين 95 بأقل نسبة يرجع إلى أن سعره يوازى تكلفته ، كما أن الحكومة ترغب فى عدم تحول مستهلكى هذا النوع عنه خلال الفترة القادمة.

واضاف ان تقارب السعر بين بنزين 95 وبنزين 92 يجعل من المجدى استخدام النوع الأول لارتفاع كفائته وجودته مقارنة بالانواع الأخرى.

واعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن قرارها الجديد مساء أمس حيث أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى .

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية ، كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر