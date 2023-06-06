بنزيما يوقع عقدا مع الاتحاد السعودي حتى 2026

وقع نادي الاتحاد السعودي عقداً مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2026م.

وأكدت وكالة أنباء السعودية ذلك التوقيع، كما نشر حساب نادي الاتحاد عبر تويتر صورة للاعب الفرنسي عقب توقيعه.

وكريما بنزيما هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم ويلحق بالبرتغالي كريستانو رونالدو الذي يلعب لنادي النصر في الدوري السعودي .

نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قيمة عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي بعد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسوف يحصل كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، في خلال 3 سنوات على 2 مليار و 400 مليون ريال، بعد توقيعه الرسمي اليوم مع اتحاد جدة

وسيكون عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي موزع كالآتي: