بنزيما يهدى توتنهام تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد فى البرنابيو

- نافاس يحافظ للملكى على صدارة المجموعة بتألقه بمواجهة كين ورفاقهعلى المصرى: اقتنص توتنهام هوتسبير الإنجليزى، نقطة ثمينة من أنياب مضيفه ريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب"، بعدما تعادلا بهدف لكل منهما، فى المباراة التى استضافها ملعب "سانتياجو برنابيو"، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة،

– نافاس يحافظ للملكى على صدارة المجموعة بتألقه بمواجهة كين ورفاقه



على المصرى:



اقتنص توتنهام هوتسبير الإنجليزى، نقطة ثمينة من أنياب مضيفه ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، بعدما تعادلا بهدف لكل منهما، فى المباراة التى استضافها ملعب “سانتياجو برنابيو”، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

وأهدر الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هدفين مؤكدين، والمرمى خالى من حارسه، ليواصل سلسلة إهدار الأهداف السهلة فى جميع اللقاءات، على الصعيدين المحلى والأوروبى، وحافظ الكوستاريكى كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، على النقطة للفريق الملكى، بعدما تصدى للهجمات الشرسة من هارى كين ورفاقه.

تقدم توتنهام بهدف عن طريق النيران الصديقة، بعدما أسكن رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الكرة بشباكه عن طريق الخطأ، فى الدقيقة 28، وأهدى فاران الضيوف هدفًا تاريخيًا، ليصبح الأول في شباك الملكي خلال تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما التقيا 4 مرات في المسابقات الأوروبية من قبل، عامي 1985 بكأس الاتحاد الأوروبي، و2011 بدوري أبطال أوروبا، وحقق ريال مدريد 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد للفريق اللندني الذي لم يستطع زيارة شباك المرينجي خلال المباريات الأربع، وسجل لاعبو ريال مدريد 6 أهداف في مرمى السبيرز.

وعادل الهداف التاريخى للتشامبيونزليج، كريستيانو رونالدو النتيجة للفريق الملكى، فى الدقيقة 43، من ضربة جزاء، ليحقق الدولى البرتغالي رقمًا جديدًا، بعدما حطم رقم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس، في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، ليصبح في المرتبة الثالثة بـ 143 مشاركة، بعد إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق، الذى يحتل الصدارة بـ 166 مباراة، يليه تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، بـ151 مباراة، ثم رونالدو بـ143، وراؤول بـ142، ثم ريان جيجز بـ141 مباراة.

ويعد هدف رونالدو فى لقاء اليوم، هو الثالث عشر أمام الفرق الإنجليزية في 17 مباراة بالتشامبيونزليج، ليحتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجّل 17 هدفًا أمام أندية البريمييرليج، كما يعد هدف رونالدو في شباك هوجو لوريس، هو الهدف الثاني عشر له من آخر 15 تسديدة للاعب البرتغالي بين الخشبات الثلاث في البطولة.

ورغم التعادل، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة، وهو نفس رصيد توتنهام، فيما فشل بوروسا دورتموند الألمانى فى حصد فوزه الأول بالبطولة، بعدما تعادل مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى، بالنتيجة ذاتها، ليحصد كل نقطة من المباراة.

وضمن لقاءات المجموعة السابعة، تمسك بيشكتاش التركى بالصدارة، بعدما تغلب على مضيفه موناكو الفرنسى، بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب لايبزيج الألمانى على ضيفه بورتو البرتغالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق التركى رصيده للنقطة التاسعة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد فريق الإمارة الفرنسية عند نقطة واحدة، ويقبع فى المركز الأخير، وقفز لايبزيج للمركز الثانى برصيد أربع نقاط، وتراجع بورتو للمركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

