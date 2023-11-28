«بنده السعودية» تتفاوض لشراء كامل فروع «ألفا ماركت» 

تتنافس 3 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى مجال السوبر ماركت محليا منها «بنده السعودية» على شراء باقى فروع «ألفا ماركت» والبالغ عددها 6.

وأوضحت مصادر مطلعة – فى تصريحات لـ«المال» – أن سلسلة «بنده» السعودية نجحت فى اقتناص فرع المعادي، مع استمرار سعيها فى المنافسة على ضم الفروع الباقية.

وتوقعت المصادر الانتهاء من بيع فرعى مدينة الشيخ زايد وحى الزمالك بنهاية عام 2023، فيما ستتبقى 4 أخرى فى مناطق الدقى والمهندسين ومصر الجديدة ومدينة المنصورة.

وأكدت المصادر توقف المفاوضات مع صندوق «ازدهار للاستثمار المباشر»، فى ظل عدم الاتفاق على سعر البيع، مشيرة إلى أن إدارة «ألفا» قررت بيع الفروع بشكل منفصل (كل فرع على حدة).

مصادر: توقف مفاوضات «ازدهار» ومناقشات مع تحالف استثمارى لشراء العلامة التجارية

وكانت «المال» قد كشفت فى سبتمبر الماضي، عن وجود مفاوضات من «ازدهار» للاستحواذ على حصة فى سلسلة «ألفا ماركت».

على جانب آخر، كشفت المصادر أن هناك مفاوضات متقدمة مع تحالف استثمارى بمجال التجزئة لشراء حق العلامة التجارية من سلسلة «ألفا ماركت»، للاستفادة من قاعدة عملائها والبالغة 5 ملايين وفقًا لتقديراتها، مؤكدة أن الإدارة ملتزمة بسداد حقوق الموردين والعاملين لديها بشكل كامل.

وأوضحت أن الشركة تمتلك مصنعين قائمين للحوم والمخبوزات على مساحة 4 آلاف متر فى منطقة زهراء المعادي، لكنهم متوقفين عن العمل بضغط ظروف التعثر الحالية التى تمر بها السلسلة.

وقالوا إن الإدارة لديها العديد من الخيارات خلال الفترة المقبلة، منها إعادة تشغيل تلك المصانع حال توفر سيولة.

يُذكر أن «المال» كانت قد انفردت فى وقت سابق بالكشف عن تفاصيل خطة مجموعة «ألفا ماركت» للهروب من الأزمة المالية التى ألمت بها منذ مطلع 2022 بضغط من عدة عوامل، منها التوسعات الداخلية غير المدروسة، إلى جانب أخرى خارجية، أبرزها أزمة سعر الصرف وعدم توفير المواد الخام والبضائع.