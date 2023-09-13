بنحو 79 مليون يورو.. «التنمية المحلية»: إنشاء مرافق معالجة وتدوير المخلفات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل.

وكشف وزير التنمية المحلية أن تكلفة إنشاء مرافق معالجة وتدوير المخلفات وباقي مشروعات البنية التحتية، تقدر بحوالي 79 مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعي البيئي للسكان .

وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر.

ويتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء محطتي معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة.

وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ 15 قرية و 10 توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

ويتيح شركاء التنمية – ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي – تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار ، من بينها 59 مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.