بنحو 43%.. صادرات ميناء السويس تسجل انخفاضا كبيرا خلال مايو 2023 (جراف)

انخفضت صادرات ميناء السويس بنسبة 41.3% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر للعام الذي يسبقه بحسب تقرير حصلته «المال» على نسخة منه.

سجل ميناء السويس تراجع ضخم في حجم صادراتها، حيث بلغ عوائدها خلال مايو الماضي 59.4 مليون دولار ، بينما قدرت نظيرتها في 2022 بـ 1.01 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح التقرير أن عوائد الصادرات الخاصة بالموانئ المصرية، خلال مايو توزعت على العديد من الموانئ، على رأسها الأسكندرية مسجلة 1.09 مليار دولار، ثم السويس بواقع 59.4 مليون دولار على الرغم من تسجيلها أكبر نسبة إنخفاض.

وتلاها صادرات ميناء بورسعيد مسجلة 174.1 مليون دولار خلال مايو 2023، بينما سجل 128.8 مليون دولار في نفس الشهر للعام الذي يسبقه ، وإنخفضت صادرات الدخيلة بنسبة 0.4%.

ويأتي ميناء دمياط كثاني أكبر الموانئ المصرية إنخفاضًا في معدل تغير صادراته خلال مايو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه، حيث سجل 41.1% أنخفاضا بواقع 167.6 مليون دولا رخلال مايو 2023.

وأوضحت البيانات أن صادرات ميناء الأسكندرية سجلت إنخفاض بنسبة 31.9% في مايو الماضي الذي سجل 1.09 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر لعام 2022.

صادرات «العريش» ترتفع بنسبة 42.9%

وفي سياق متصل، كشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد صادرات ميناء العريش في مايو 2023 ارتفعت بـ 42.9% مقارنة بمثيلتها في مايو 2022، حيث سجلت في الأولى حوالي 79 مليون دولار و في الثانية 5.5 مليون دولار.

جاءت “بورسعيد” في المركز الثاني من حيث معدل نمو صادرات الموانئ المصرية بواقع ارتفاع قدره 35.1% ، و سجلت سفاجا 21.1% نمو .

وأوضحت النشرة أن الدخيلة تأتي في المركز الرابع بانخفاض قدره 0.4% ثم المطارات مسجلة تراجع لنسبة 4.7% ، وتلاهم الإسكندرية ثم دمياط و جاءت السويس في المرتبة الأخيرة.

وسجلت صاردات الموانئ المصرية إنخفاضا كبيرًا قدره 20.9% في مايو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه، حيث بلغ إجمالي الأول 3.38 مليار دولار والثاني 4.28 مليار دولار.

سفاجا في المرتبة الأولى من يناير وحتى مايو (2022-2023)

جاءت صادرات ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث معدل النمو محققة أرتفاع 19.3% خلال الفترة من يناير و حتى مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة للعام الذي يسبقه.

وكشفت احصاءات نشرة التجارة الخارجية أن صادرات سفاجا لتلك الفترة خلال 2023 بلغت 0.38 مليار دولار، بينما في 2022 كانت 0.32 مليون دولار.

واستحوذ ميناء بورسعيد على المرتبة الثانية بنمو 12.6% محقق صادرات بحوالي 882 مليون دولار، ثم العريش بنسبة 3.9% مسجلًا 368.3 مليون دولار، ويليه صادرات دمياط بإنخفاض 7.5%.

وإنخفضت صادرات ميناء الدخيلة بواقع 24.2% حيث بلغت حوالي 840 مليون في الفترة من يناير وحتى مايو 2023، وبلغت مليار و 108.5 مليون دلار.

وكذلك المطارات بإنخفاض 25.9%، ثم الإسكندرية 28.2% كثاني أقل نمو صادرات لموانئ مصر في تلك الفترة ، و احتلت السويس المركز الأخير كأقل نمو لصادرات حيث بلغت 2.95 في 2023 من نفس الفترة و 5.38 مليار دولار خلال 2022.