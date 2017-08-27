بنحو 26 مليون جنيه .. مطروح تمتلك سيارتين للإطفاء والسيول

معتز محمودقال السيد الأمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة تعاقدت منذ شهرين على شراء سيارة منصة للأطفاء. وأضاف أن السيارة الجديدة تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تسلمها خلال الفترة القادمة، دون تحديد موعد بعينها. وأشار سكرتير عام محافظة مطروح إلى أن المحافظة قامت

معتز محمود

قال السيد الأمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة تعاقدت منذ شهرين على شراء سيارة منصة للأطفاء.

وأضاف أن السيارة الجديدة تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تسلمها خلال الفترة القادمة، دون تحديد موعد بعينها.

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بشراء سيارة مجهزة لمواجهة السيول بتكلفة 6.5 مليون وتسلمتها بالفعل.

وأوضح أن هذه السيارة من ماركة فولفو ومجهزة بطلمبات عملاقة لسحب وطرد المياة لمسافة لمسافة 600 متر، ومزودة بخرطوم سحب قطر 12 بوصة، و 2 طلمبة غاطس.