بنجولين (آكل النمل) قد يكون وسيطًا لنقل فيروس كورونا

أظهرت نتائج تحليل مقارن للجينوم أن مرض فيروس كورونا الجديد قد يكون نشأ من إعادة تركيب فيروس حيوان البنجولين وفيروس الخفاش؛ ما يعني أن البنجولين ربما يكون وسيط لنقل كورونا، وفقا لدراسة أجراها باحثون صينيون.

يتشارك الفيروس الجديد الذي أدى إلى تفشي مرض “كوفيد-19″، هوية التسلسل الجيني لمرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (سارس) إلى حد كبير.

بنجولين وسيط لنقل كورونا

وهو فيروس نقل من حيوان في 2003، وفيروس الخفاش (آر إيه تي جي 13)، وفقا لما قال باحثون من جامعة الزراعة بجنوب الصين ومعمل قوانغدونغ للزراعة الحديثة في لينغنان، في مقال نشر في صحيفة يوم الخميس.

وذكر المقال “في حين أن الخفافيش قد تكون مستودعا لأنواع مختلفة من فيروس كورونا، مازال احتمال حمل حاضنات أخرى لمرض كوفيد-19 أمرا غامضا، وفقا للمقال غير المنقح.

وأثبتت تجارب أجريت في ماليزيا تطابق إلى حد كبير بين التسلسل الجني للبنجولين وفيروس كورونا الجديد.

تطوير معدات طبية متقدمة

ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين ستواصل تعزيز عملية تطوير معدات طبية متقدمة.

وأوضح شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر عبر الفيديو، أن الوزارة ستقوم بابتكار منهجي لدعم تطوير معدات طبية صينية راقية.

وفي نفس الوقت، دعا شين إلى الجمع بين البحث والتطبيق السريري خلال عملية التطوير.

وأكد نائب الوزير على أنه ينبغي تعزيز التعاون بين الصناعات، مع تحسين جودة منتجات الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والتكنولوجيات الجديدة الأخرى بشكل متواصل.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن توظيف أصحاب المواهب ينبغي أن يحظى بالتقدير، لدعم الابتكار.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.