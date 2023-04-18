بنجلاديش توافق على سداد 300 مليون دولار لصالح روسيا باليوان

وافقت بنجلاديش على سداد ما قيمته 300 مليون دولار لصالح روسيا باليوان، وذلك لتسوية مستحقات بناء محطة الطاقة النووية بالقرب من العاصمة داكا، وفقاً لمسؤولَين اثنين مطلعَين على الأمر.

قال المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن آلية الدفع جرى التواصل بشأنها خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي.

بناء محطة نووية

أوضحا أن روسيا رفضت في البداية قبول السداد باليوان بسبب مخاوف من تكبد خسائر محتملة في تحويل العملة، وأصرت على الدفع بالروبل.

يمثل مشروع الطاقة النووية عاملاً أساسياً لأمن الطاقة في المستقبل، إذ تواجه بنغلاديش انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وزيادة الطلب من جانب الشركات والمنازل.

محطة الكهرباء باستخدام الطاقة النووية البالغة تكلفتها 12.65 مليار دولار في منطقة بابنا المركزية، على بُعد نحو 140 كيلومتراً غرب داكا، يجري تشييدها بمساعدة شركة “روساتوم” للطاقة النووية المملوكة للدولة في موسكو، وجرى تمويلها بواسطة قرض روسي.

قال المسؤولان إن روسيا لا تزال تدفع باتجاه إقرار نظام دفع بديل للتجارة والأعمال. لم يرد وزير المالية البنغلاديشي أحمد مصطفى كمال على طلب التعليق على الصفقة.

قناة مالية مباشرة بين موسكو وبنغلاديش

طلبت موسكو من بنغلاديش فتح قناة مالية مباشرة بين البنكين المركزيين في البلدين لتسهيل تحويل الأموال التي تواجه العراقيل الناجمة عن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

كما اقترحت أن تدرس داكا مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك إبرام اتفاقية مبادلة العملات واستخدام الروبل في التسويات التجارية، وتمكين نظام المراسلة للبنك المركزي الروسي لتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.